Свастика на руке пассажира маршрутки переполошила ростовчан

СЕГОДНЯ 08:54 2018-09-02T09:41:58+03:00

В маршрутке сфотографировали мужчину со свастикой на кольце. Фото из группы ВК "Ростов Главный".

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фото, сделанное в городской маршрутке. Пассажирка сняла на телефон мужчину, который вошел в салон. На его руке красовалось кольцо со свастикой.

- Свастика? Как это понимать? - спросила женщина подписчиков городского паблика.

В ответ большинство комментаторов назвали ее ограниченной, не знающей культуры и истории. Ростовчане пишут, что данный символ изначально означает солнце и часто использовался в славянской обрядности. В двадцатом веке фашисты позаимствовали его, но сегодня ношение этого символа не всегда означает приверженность к идеям нацистов.

- Гитлер мразь испоганил в головах людей наш родовой символ, а все те люди просто жертвы его пропаганды. Жаль вас, вы плюете в наших общих предков, - прокомментировал пользователь ВК Николай Πанков.