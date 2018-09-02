Торговцы напуганы возможным закрытием Центрального рыка в Таганроге

СЕГОДНЯ 09:35 2018-09-02T09:41:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Центральный рынок Таганрога может быть закрыт. Эту новость сейчас с большой тревогой обсуждают торговцы, которые не представляют себе жизни без него. Недавно им сказали, что уже 4 сентября придется переезжать с "насиженных мест".

Причина - совместные проверки прокуратуры и Роспотребнадзора. Надзорные органы заинтересовались состоянием мясного и молочного павильонов, на которые регулярно поступают жалобы на антисанитарию. На следующей неделе в суде решится, что будет дальше: либо нарушители должны будут заплатить штраф и исправить замечания, либо будет приостановлена деятельность двух указанных павильонов.

На самом же рынке пошли слухи о скором закрытии всего объекта. Страсти накаляются, о чем свидетельствует видео, на котором торговцы общаются с руководством рынка, - люди кричат, не скрывая эмоций, о том, что останутся без возможности заработка. Однако пока речь идет только наведении порядка на мясных и молочных прилавках.