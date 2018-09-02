2018-09-02T10:12:12+03:00
Общество

День солидарности в борьбе с терроризмом в Ростове-на-Дону 2018: план мероприятий

Что пройдет в Ростове-на-Дону в День солидарности в борьбе с терроризмом
Илья БОГОМОЛОВ
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Ростовчане присоединятся ко Дню солидарности в борьбе с терроризмомРостовчане присоединятся ко Дню солидарности в борьбе с терроризмомФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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3 сентября в Ростове пройдут мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Как сообщили в мэрии, во всех школах города будут организованы митинги с минутой молчания «Памяти жертвам Беслана». Во всех парках культуры и отдыха состоятся памятные акции и концертные программы с участием творческих коллективов.

17:00 - в зале заседаний Региональной молодежной общественной организации «Молодежная Ассамблея Единый Кавказ» состоится круглый стол по вопросам межнационального и межконфессионального согласия «Молодежь – за мир!».

18:30 - в Покровском храме пройдет панихида о погибших в терактах.

19:30 - на территории парка Горького, прилегающей к памятнику Ленину, состоится Городская молодежная акция «Скажем терроризму – НЕТ!».

Кроме того, Управлением по физической культуре и спорту города запланировано проведение фестиваля «Я выбираю спорт», который пройдет с 8 по 9 сентября на стадионе «Арсенал».

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