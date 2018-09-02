Отключения света в Ростове-на-Дону 3 и 4 сентября 2018: какие дома будут обесточены

СЕГОДНЯ 10:34 2018-09-02T10:35:07+03:00

Отключения света в Ростове-на-Дону 3 и 4 сентября 2018: список адресов

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По графику плановых отключений Ростовских городских электросетей, в начале первой рабочей недели осени без света останутся следующие адреса.

3 сентября с 9 до 15 часов - Пушкинская, 179-181; Кировский, 80-84, 57, 57А; 40-летия Победы, 37-47; Думенко, 13, 13Б, 13В, 13Г, 13Д, 13/1 ,15, 15Б.

3 сентября с 9 до 17 часов - Балакирева, 2-28; 2-я Баррикадная, 1-43; Великолукская, 2-38; 1-я Кольцевая, 8-34, 9-11; 2-я Кольцевая, 2-26, 3-7; Отрадный, 1-17, 2А; Перовский, 5-21, 6-16; Рабочая площадь, 25, (следущие адреса - и каждый день до 7 числа) 18-я улица, 16-52, 23-55; 19-я улица, 1-153, 2-94; Доломановский, 137-171; Вагулевского, 74-94, 95-129.

3 сентября с 10 до 18 часов - Шоссейная, 51-172.

4 сентября с 9 до 15 часов - Университетский, 19-35, 16-32; Петровская, 13-47, 26-50; Кольцовский, 5-7, 8; Социалистическая, 144-146, 150-160; Татарская, 22-50, 19-47; Дербентский, 1-11, 2-14; 1-я Киргизская, 114-124, 85-89; 2-я Киргизская, 84, 85; Суржский, 1-31, 2-36; Клязьминский, 1-33, 10-30; Тверской, 21-35, 26-36; Ладожский, 27-39, 26-34; Свирский, 23-31, 20-38; Белорусская, 113-145.

4 сентября с 9 до 17 часов - 3-я Баррикадная, 24; Калинина, 2-46, 1-41; 2-я Кольцевая, 76-102, 81-111; 3-я Кольцевая, 60-92, 77-103; 4-я Кольцевая, 24-62, 41-59; 5-я Кольцевая, 21-51, 32-58; 6-я Кольцевая, 55-67; Мадояна, 1-33; Рабочая площадь, 18-24; Комсомольская, 26-44; 33-я Линия, 2-20, 1-17; 35-я Линия, 2-14, 1-17; Нижегородская, 43-49А,Б,В,Г, 34-112; Листопадова, 100-108, 176-180; Искусственная, 72-98, 47-69.