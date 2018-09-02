В центре Ростова-на-Дону установят 100 новых остановок

СЕГОДНЯ 11:42 2018-09-02T11:45:34+03:00

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Власти Ростова ищут подрядчика, который установит в городе сто новых остановочных павильонов. Соответствующий аукцион открыт на сайте госзакупок от имени Департамента ЖКХ и энергетики донской столицы. Согласно документацы конкурса, остановки должны появиться до конца 2018 года на Большой Садовой, Театральной площади, улице Московской, Горького и Красноармейской, площади Карла Маркса, в переулке Крепостном, на Буденновском и Ворошиловском проспектах. Чиновники готовы заплатить за работу 35 миллионов рублей.

Речь идет о стандартных павильонах со стеклянными стенками. Стоимость каждого - 350 тысяч рублей. Подрядчика выберут 24 сентября.

Интересно, что абсаолютно такая же закупка проходила в мае этого года. Перед чемпионатом мира по футболу Департамент уже заказывал сто остановок для Ростова.