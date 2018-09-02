Татьяна Котова доверила свою грудь подписчикам

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-02T12:03:26+03:00

Красавица предложила поклонникам самим подписать его горячее фото

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Певица Татьяна Котова («Мисс Россия 2006» и экс-солистка группы «ВИА Гра») выложила в Instagram очередной снимок своего сексуального тела. Красавица из Ростова-на-Дону продемонстрировала свою грудь в купальнике, но снимок решила не подписывать.

- Прекрасного воскресного утра нам всем. Любые посты к подобным фото вызывают неоднозначные реакции моих подписчиков. А как бы ты подписала/подписал эту фотографию? - спросила звезда у своих подписчиков.

kottova Прекрасного воскресного утра нам всем!

В комментариях посыпались самые разнообразные варианты. Приводим лишь некоторые из них.

- Богиня красоты и сексуальности!

- Ты как вселенная загадочна, как звездочка лучезарна, как ангел божественна и как цветок восхитительна!

- Пустите слюни.

- Красные ниточки исполнения желаний.

- Я самая красивая и точка.

- Когда вызываешь неоднозначную реакцию своих подписчиков.

- Есть эталон метра, а есть эталон красивой девушки.