Татьяна Котова доверила свою грудь подписчикам
Певица Татьяна Котова («Мисс Россия 2006» и экс-солистка группы «ВИА Гра») выложила в Instagram очередной снимок своего сексуального тела. Красавица из Ростова-на-Дону продемонстрировала свою грудь в купальнике, но снимок решила не подписывать.
- Прекрасного воскресного утра нам всем. Любые посты к подобным фото вызывают неоднозначные реакции моих подписчиков. А как бы ты подписала/подписал эту фотографию? - спросила звезда у своих подписчиков.
В комментариях посыпались самые разнообразные варианты. Приводим лишь некоторые из них.
- Богиня красоты и сексуальности!
- Ты как вселенная загадочна, как звездочка лучезарна, как ангел божественна и как цветок восхитительна!
- Пустите слюни.
- Красные ниточки исполнения желаний.
- Я самая красивая и точка.
- Когда вызываешь неоднозначную реакцию своих подписчиков.
- Есть эталон метра, а есть эталон красивой девушки.