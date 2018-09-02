2018-09-02T14:43:14+03:00
Общество

Двум микрорайонам Ростова-на-Дону целый месяц будут ежедневно отключать свет

Отключения света в Ростове-на-Дону в сентябре 2018 года
Илья БОГОМОЛОВ
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Ростовские городские электросети сообщают от длительных ремонтных работах для исключения аварийных ситуаций. Их результатом станет то, что некоторых горожан ожидают отключения света длительностью почти в месяц.

С 4 по 28 сентября с 9 до 17 часов будут отключены адреса:

ул. Бодрая, 1-19, 2-30;

ул. Краснокурсантская, 40-68;

ул. Нариманова, 39-67, 36-60;

пер. Оренбургский, 23-61, 42-62;

пер. Кошевого, 1-29, 2-20;

пер. Ялтинский, 1-21, 2-28;

пер. Батумский, 1-23, 2-26;

ул. Днестровская, 17-53, 20-54;

ул. Пирогова, 30-42, 29-39;

ул. Нансена, 249-265;

ул. Турмалиновская, 2-16, 1-21;

ул. Калиновская, 2-22, 1-25;

ул. Сельская, 1-25, 2-24;

ул. Константиновская, 2-18;

пер. Шарнирный, 2-8, 1-13;

пер. Автомобильный, 2-16, 1-21;

пер. Семафорный, 1-13, 2-14;

пер. Казахстанский,

пер. Искрянский.

Также сотни домов останутся без света днем 3 и 4 сентября.

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