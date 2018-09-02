Двум микрорайонам Ростова-на-Дону целый месяц будут ежедневно отключать свет
Ростовские городские электросети сообщают от длительных ремонтных работах для исключения аварийных ситуаций. Их результатом станет то, что некоторых горожан ожидают отключения света длительностью почти в месяц.
С 4 по 28 сентября с 9 до 17 часов будут отключены адреса:
ул. Бодрая, 1-19, 2-30;
ул. Краснокурсантская, 40-68;
ул. Нариманова, 39-67, 36-60;
пер. Оренбургский, 23-61, 42-62;
пер. Кошевого, 1-29, 2-20;
пер. Ялтинский, 1-21, 2-28;
пер. Батумский, 1-23, 2-26;
ул. Днестровская, 17-53, 20-54;
ул. Пирогова, 30-42, 29-39;
ул. Нансена, 249-265;
ул. Турмалиновская, 2-16, 1-21;
ул. Калиновская, 2-22, 1-25;
ул. Сельская, 1-25, 2-24;
ул. Константиновская, 2-18;
пер. Шарнирный, 2-8, 1-13;
пер. Автомобильный, 2-16, 1-21;
пер. Семафорный, 1-13, 2-14;
пер. Казахстанский,
пер. Искрянский.