2018-09-02T15:17:37+03:00
Спорт

Девять футболистов "Ростова" вызваны с свои национальные сборные

Они сыграют в матчах Лиги наций УЕФА
Илья БОГОМОЛОВ
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Футболисты "Ростова" разъедутся по сборным.Футболисты "Ростова" разъедутся по сборным.Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Девять игроков футбольного клуба «Ростов» вызваны в свои национальные сборные.

Капитан команды Александр Гацкан сыграет в рамках Лиги наций УЕФА за команду Молдавии против Люксембурга (8 сентября) и Белоруссии (11 сентября).

Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон, Бьорн Сигурдарсон, а также Видар Кьяртанссон в рамках того же турнира сыграют за Исландию в матчах со Швейцарией (8 сентября) и Бельгией (11 сентября).

Нападающий Элдор Шомуродов поможет Узбекистану в товарищеских встречах с командами Сирии (6 сентября) и Ирана (11 сентября).

Напомним, Алексей Ионов попал в окончательный список сборной России на ближайшие матчи. Подопечные Станислава Черчесова проведут встречу против команды Турции (7 сентября), а также товарищескую игру со сборной Чехии (10 сентября) в Ростове-на-Дону. Полузащитники Александр Зуев и Аяз Гулиев получили приглашение в молодежную сборную России. Она сыграет с командой Сербии 11 сентября в рамках квалификации на молодежное первенство Европы.

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