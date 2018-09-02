2018-09-02T17:14:19+03:00
Спорт

Губернаторские скачки в Ростове-на-Дону выиграл целинский жеребец

Первым пришел конь жокея Андрея Юрасова
Илья БОГОМОЛОВ
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Конь-победитель.Конь-победитель.Фото: Правительство РО
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Сегодня, 2 сентября, на ипподроме донской столицы состоялись скачки на Кубок губернатора Ростовской области. Соревнование прошло уже в 15-ый раз. Напомним, в нем участвуют лошади полукровных пород в возрасте трех лет и старше.

- Почетный трофей на дистанции 2400 метров выиграл гнедой конь из хозяйства "Целина" под седлом мастер-жокея Андрея Юрасова, - передает пресс-служба главы региона. - Василий Голубев вручил награду победителю и пожелал новых достижений в конном спорте.

Добавим, что в Ростовской области более 20 хозяйств Сальского, Целинского, Зимовниковского, Зерноградского и Орловского районов занимаются разведением донской, буденновской и тракененской пород скаковых лошадей. Донские лошади неоднократно побеждали на международных соревнованиях и вызывали восхищение на лучших выставках.

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