2018-09-03T10:50:30+03:00
Происшествия

В Новочеркасске в аварии со скорой пострадала девочка-пешеход

По факту ДТП проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По факту аварии начата проверкаПо факту аварии начата проверкаФото: Областной УГИБДД
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В Новочеркасске разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась в минувшее воскресенье, 2 сентября.

- В районе дома № 56 по улице Комитетской, предварительно, водитель ВАЗ-2114 допустил столкновение с машиной скорой помощи, которая ехала с включенными проблесковыми маячками, - рассказали в УГИБДД Ростовской области.

От удара легковушку отбросило на зебру, где, по роковому стечению обстоятельств, шла 14-летняя школьница. Девочку с травмами с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Напомним, накануне, 2 сентября, в донской столице произошла еще одна авария с участием пешехода. На проспекте Стачки ехавший ВАЗ сбил мужчину, который перебегал дорогу. Очевидцы утверждают, что он выскочил на проспект на красный сигнал светофора. Пострадавшего с травмой ноги госпитализировали в больницу.

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