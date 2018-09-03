В Новочеркасске в аварии со скорой пострадала девочка-пешеход
В Новочеркасске разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась в минувшее воскресенье, 2 сентября.
- В районе дома № 56 по улице Комитетской, предварительно, водитель ВАЗ-2114 допустил столкновение с машиной скорой помощи, которая ехала с включенными проблесковыми маячками, - рассказали в УГИБДД Ростовской области.
От удара легковушку отбросило на зебру, где, по роковому стечению обстоятельств, шла 14-летняя школьница. Девочку с травмами с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
Напомним, накануне, 2 сентября, в донской столице произошла еще одна авария с участием пешехода. На проспекте Стачки ехавший ВАЗ сбил мужчину, который перебегал дорогу. Очевидцы утверждают, что он выскочил на проспект на красный сигнал светофора. Пострадавшего с травмой ноги госпитализировали в больницу.