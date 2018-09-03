2018-09-03T10:56:51+03:00
Общество

«Мужика бы потного да волосатого»: поклонники оценили фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой в откровенном купальнике

Новый снимок белокурой красавицы набрал десятки тысяч лайков
ГОШЕВ Игорь
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Новый снимок белокурой красавицы набрал десятки тысяч лайков. Фото: Instagram Татьяны Котовой.Новый снимок белокурой красавицы набрал десятки тысяч лайков. Фото: Instagram Татьяны Котовой.
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Несколько часов назад в Инстаграм «Мисс Россия» Татьяны Котовой появилось фото в откровенном бикини. Снимок сделан на фоне бассейна. На нем красавица обворожительно улыбается поклонникам. Дабы не додумывать за подписчиков, Татьяна сама предложила им дать название фотокарточке.

- Любые посты к подобным фото-вызывают неоднозначные реакции моих подписчиков, - поделилась она наблюдениями. - А как бы вы подписали эту фотографию?

Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. Например, «Прекрасная Таня!», «Потому что нельзя быть на свете красивой и сексуальной такой...», но были и такие - «А грудь-то - своя?», «К сексу готова» или «Мужика бы потного да волосатого».

kottovakottova
Любые посты к подобным фото-вызывают неоднозначные реакции моих подписчиков.
28511 отметок «Нравится»210 комментариевInstagram

Меньше, чем за сутки пост с фото набрал 28 тысяч лайков.

Напомним, после победы в конкурсе «Мисс Россия» в 2006-м году, Татьяна Котова какое-то время выступала в группе «ВИА Гра», а после отправилась в сольное плаванье. Сейчас девушка активно поддерживает интерес подписчиков, в том числе и откровенными фото. Сколько наделало шума одно только ее фото без трусиков!

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