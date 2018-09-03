2018-09-03T13:40:19+03:00
Общество

В Аксае Ростовской области открыли комплекс для одаренных детей и молодежи ДГТУ

Грамотное обучение в нем можно начинать уже с пяти лет
Ольга КУБЫШЕВА
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&ensp;Фото: Ольга КУБЫШЕВА
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Настоящим подарком к новому учебному году стало открытие в городе Аксае регионального комплекса для одаренных детей и молодежи ДГТУ (такой уже год есть в Ростове-на-Дону). Его деятельность направлена на выявление, развитие и сопровождение одаренных детей и молодежи с учетом современных научных методик и технологий обучения и воспитания.

&ensp; Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Фото: Ольга КУБЫШЕВА

В новом центре - целый спектр образовательных проектов опорного вуза: «Детский университет», «Академия абитуриентов», «Родительский университет» и «Академия третьего возраста». Обучение начинается с пяти лет, а на собеседование уже записались свыше ста человек.

&ensp; Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Фото: Ольга КУБЫШЕВА

- Компетенции, которые получат слушатели, обязательно пригодятся им в жизни, - рассказал во время торжественной церемонии открытия ректор ДГТУ Бесарион Месхи, вручив студенческие билеты первым счастливчикам.

&ensp; Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Фото: Ольга КУБЫШЕВА

По словам зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке РФ Ларисы Тутовой, открытие такого центра - прекрасный подарок системе дополнительного образования всего района, так как подобный комплекс – новшество не только для Ростовской области, но и для всей России.

&ensp; Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Фото: Ольга КУБЫШЕВА

КОНКРЕТНО

Запись в Региональный комплекс для одаренных детей и молодежи ДГТУ в Аксае продлится до конца сентября. Контактные телефоны: 8 (86350) 2-940-279

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