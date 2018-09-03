Пловчиха Юлия Ефимова пригласила поклонников в Казань
Чемпионка Европы по плаванию-2018 Юлия Ефимова примет участие в очередных соревнованиях. Об этом спортсменка сообщила в своем Инстарам.
- Не успели закончить сезон, как уже начали, - рассказала она болельщикам. - Казань, жди. Приходите болеть!
Известно, что этап кубка мира по плаванию 2018 года состоится с 7 по 9 сентября. Поклонники с воодушевлением приняли эту новость.
- Казань уже ждет не дождется, самое главное-приезжайте! - написал один из них.
Другой высказал следующее:
- Очень-очень рад,что опять увижу восхитительную Юленьку!!! Обожаю тебя и твою волшебную, победную улыбку!!! Удачи и успеха! Ты самая самая лучшая! Умница и красавица! Порви их!
Напомним, на чемпионате Европы по плаванию-2018 в Глазго спортсменка из Волгодонска Юлия Ефимова взяла сразу несколько медалей. После чего поклонников у нее только прибавилось.