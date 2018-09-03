Пловчиха Юлия Ефимова пригласила поклонников в Казань

СЕГОДНЯ 14:55 2018-09-03T14:55:50+03:00

После победы спортсменка позволила себе расслабиться. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.

Там пройдет одно из спортивных соревнований по плаванию

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Чемпионка Европы по плаванию-2018 Юлия Ефимова примет участие в очередных соревнованиях. Об этом спортсменка сообщила в своем Инстарам.

- Не успели закончить сезон, как уже начали, - рассказала она болельщикам. - Казань, жди. Приходите болеть!

Известно, что этап кубка мира по плаванию 2018 года состоится с 7 по 9 сентября. Поклонники с воодушевлением приняли эту новость.

- Казань уже ждет не дождется, самое главное-приезжайте! - написал один из них.

Другой высказал следующее:

- Очень-очень рад,что опять увижу восхитительную Юленьку!!! Обожаю тебя и твою волшебную, победную улыбку!!! Удачи и успеха! Ты самая самая лучшая! Умница и красавица! Порви их!

Напомним, на чемпионате Европы по плаванию-2018 в Глазго спортсменка из Волгодонска Юлия Ефимова взяла сразу несколько медалей. После чего поклонников у нее только прибавилось.