2018-09-03T15:02:41+03:00
Общество

Батайчанин продает старинную копейку по цене "трешки" в Ростове-на-Дону

Монета оценена в 5 миллионов рублей
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото монеты с сайта "Юла".Фото монеты с сайта "Юла".
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На одном из сайтов бесплатных объявлений появился лот за 5 миллионов рублей. Житель Батайска Максим продает редкую, по его словам, монету - копейку 1727 года. Денежка уже почернела. Размером она с современные 5 рублей, а на одной из сторон можно разглядеть портрет императрицы.

Но потенциальных покупателей больше заботит цена. Люди удивлены, что копейку оценили в стоимость трехкомантной квартиры в Ростове.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала о том, что новый вид мошенничества накрывает Россию: рынок наводнили подделки дорогих старинных монет.

- Я могу прочитать целую лекцию, как отличить настоящую монету от копии. Самые примитивные банально притягиваются магнитом. Сталь, покрытая серебряной краской, - говорит эксперт в нумизматике Владимир Порываев. - У настоящего серебра хрустальный звон, долгоиграющий, с эхом… Приемов очень много. Но это для профессиональных коллекционеров.

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