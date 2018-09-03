День города Ростова-на-Дону 2018: кто приедет из звезд
Кто приедет из звезд на День города Ростова-на-Дону 2018
В Ростов приедет с концертом группа "Серебро"Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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День города Ростова-на-Дону 2018: стало известно, кто приедет выступать на главном празднике донской столицы. В субботу, 15 сентября, на гала-концерте на Театральной площади дадут концерт группы "Кватро" (при участии симфонического оркестра Ростовской государственной филармонии) и "Серебро". Начало выступления артистов - в 19:00.
Программу праздничных мероприятий на День города Ростова-на-Дону 2018 ищите здесь.
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