День города Ростова-на-Дону 2018: кто приедет из звезд

СЕГОДНЯ 15:21 2018-09-03T15:21:47+03:00

В Ростов приедет с концертом группа "Серебро" Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Кто приедет из звезд на День города Ростова-на-Дону 2018

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День города Ростова-на-Дону 2018: стало известно, кто приедет выступать на главном празднике донской столицы. В субботу, 15 сентября, на гала-концерте на Театральной площади дадут концерт группы "Кватро" (при участии симфонического оркестра Ростовской государственной филармонии) и "Серебро". Начало выступления артистов - в 19:00.

Программу праздничных мероприятий на День города Ростова-на-Дону 2018 ищите здесь.