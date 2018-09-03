В экопарке на Темернике, который должен стать самым большим в Европе, пообещали создать веломаршруты

СЕГОДНЯ 15:41 2018-09-03T15:41:52+03:00

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В Ростове-на-Дону подвели итоги предварительные работы по реабилитации реки Темерник и обустройству ее прибрежной территории: эта территория, напомним, должна стать крупнейшим (или, по крайней мере, «одним из» таковых) ландшафтным парком Европы.

Как было отмечено на совещании, которое провел первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров, на нынешней геоинформационной карте уже виден каркас будущего экопарка, на нем даже выделены участки, которые уже в ближайшее время станут местами отдыха, - впрочем, как и те проблемные места, где работы предстоит еще много.

- Самое главное сейчас – объединить усилия всех ветвей власти и общественности, - заявил Гончаров. - Мы делаем эту работу для людей, для всех нас, поэтому мнение общественности очень важно.

Как предполагается, в ближайшее время Минприроды региона проведет консультации с велособществами южной столицы для определения наиболее удобных и востребованных маршрутов по территории будущего экопарка.

Дорожная карта сроком на пять лет, в рамках которой, собственно, проводится экологическая реабилитация Темерника, напомним, была утверждена губернатором Василием Голубев в конце прошлого года. Этим планом предусматривается не только приведение в порядок самой реку, но и создание прибрежной зоны отдыха для населения.

К настоящему времени специалисты провели комплексное обследование реки и прибрежных территорий, сейчас ведется постоянный мониторинг и ликвидация источников загрязнения реки, а также благоустройство берегов, строительство очистных для сточных вод.