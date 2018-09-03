2018-09-03T15:52:36+03:00
Общество

День города Ростова-на-Дону 2018: когда салют

Когда салют на День города Ростова-на-Дону 2018
Виктор ГОВОРОВ
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Праздничный салют в Ростове-на-Дону - впечатляющее зрелищеПраздничный салют в Ростове-на-Дону - впечатляющее зрелище
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День города Ростова-на-Дону 2018: когда салют на Театральной площади. Как сообщили rostov.kp.ru в городской администрации, праздничый салют намечен на субботу, 15 сентября. Начало пиротехнического шоу - в 22:00 на Театральной площади.

Ранее, в 19:00, на этом же месте состоится гала-концерт с выступлением звезд.

Расписание праздничных мероприятий на День города Ростова-на-Дону 2018 смотрите здесь.

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