СЕГОДНЯ 15:52 2018-09-03T15:52:36+03:00

Когда салют на День города Ростова-на-Дону 2018

Изменить размер текста: A A

День города Ростова-на-Дону 2018: когда салют на Театральной площади. Как сообщили rostov.kp.ru в городской администрации, праздничый салют намечен на субботу, 15 сентября. Начало пиротехнического шоу - в 22:00 на Театральной площади.

Ранее, в 19:00, на этом же месте состоится гала-концерт с выступлением звезд.

Расписание праздничных мероприятий на День города Ростова-на-Дону 2018 смотрите здесь.