В Ростове-на-Дону упавший с высоты цветочный горшок едва не убил младенца
В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают случай, который произошел в центре донской столицы.
- Сегодня ну углу Пушкинской и Ворошиловского упал горшок с цветком на коляску с ребенком, - написала мать, которая вместе с ребенком шла около дома. - Чудом повезло что коляска была закрыта, отделались испугом. Люди, которые там живут, уберите горшки с балкона или закрепите их! Это опасно, люди ходят…
Пост собрал десятки комментариев.
- Хорошо, что обошлось, - написал один из ростовчан. - А ведь это не шутки, скорость падения горшка с землей и цветком, мама не горюй. Призыв нормальный.
Еще один написал:
- Согласен случайность. Только она преступная случайность. Представьте, шли бы вы там или в другом месте, а в коляску прилетел бы случайно горшок и все, оборвалось... А всего-то нужно было подумать и закрепить этот чертов горшок, чтобы точно не упал...
Видео ЧП набрало больше 20 тысяч просмотров.
Упал горшок на Пушкинской 3.9.2018 Ростов-на-Дону Главный.Ростов Главный в Instagram https://www.instagram.com/rostovnadonuvk/ Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat