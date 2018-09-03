2018-09-03T16:14:52+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону упавший с высоты цветочный горшок едва не убил младенца

Мать призывает жителей внимательно относиться к тому, что стоит у них на окнах [видео]
Ольга ГОПАЛО
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Мать призывает жителей внимательно относится к тому, что стоит у них на окнах. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный", стоп-кадр с видео.Мать призывает жителей внимательно относится к тому, что стоит у них на окнах. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный", стоп-кадр с видео.
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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают случай, который произошел в центре донской столицы.

- Сегодня ну углу Пушкинской и Ворошиловского упал горшок с цветком на коляску с ребенком, - написала мать, которая вместе с ребенком шла около дома. - Чудом повезло что коляска была закрыта, отделались испугом. Люди, которые там живут, уберите горшки с балкона или закрепите их! Это опасно, люди ходят…

Пост собрал десятки комментариев.

- Хорошо, что обошлось, - написал один из ростовчан. - А ведь это не шутки, скорость падения горшка с землей и цветком, мама не горюй. Призыв нормальный.

Еще один написал:

- Согласен случайность. Только она преступная случайность. Представьте, шли бы вы там или в другом месте, а в коляску прилетел бы случайно горшок и все, оборвалось... А всего-то нужно было подумать и закрепить этот чертов горшок, чтобы точно не упал...

Видео ЧП набрало больше 20 тысяч просмотров.

Упал горшок на Пушкинской 3.9.2018 Ростов-на-Дону Главный.Ростов Главный в Instagram https://www.instagram.com/rostovnadonuvk/ Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat

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