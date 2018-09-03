2018-09-03T16:56:40+03:00
Общество

В Ростовской области за год снизилось число студентов

По последним данным, на Дону 134,5 тысячи мучеников науки
Ольга ГОПАЛО
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По последним данным, на Дону 134,5 тысячи мучеников науки.По последним данным, на Дону 134,5 тысячи мучеников науки.Фото: Ольга Крыльцова
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Донские статистики озвучили последние цифры по числу школьников, студентов и учеников, получивших рабочие специальности в Ростовской области.

Так, по официальным данным, на прошлый учебный год на Дону 1259 общеобразовательных организаций. В них учились 417,9 тысячи школьников. А помогали им осваивать знания - 28,4 тысячи учителей. К слову, в течение последних двух лет наблюдается устойчивый рост числа учеников - на 2-3 процента к уровню предыдущего года.

Похожая ситуация - в колледжах и техникумах. Там осваивали рабочие специальности 22,5 тысячи обучающихся, что на 3,2 процента выше прошлогодних показателей. В них получали профильные знания 74 тысячи студентов. А вот в сфере высшего образования в 2017 учебном году численность студентов составила 134,5 тысячи человек, что почти на три процента ниже уровня предыдущего года.

При этом образовательными организациями среднего профессионального образования в минувшем году выпущено 16,9 тысячи специалистов, а вузами почти в двое больше - 32,1 тысячи выпускников.

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