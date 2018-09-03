На пересечении Стачки и Малиновского могут отменить «вафельную» разметку
Донская автоинспекция ответила на многочисленные сообщения, которые появились в социальных сетях. Водители обратили внимание, что практически исчезла «вафельная» разметка, нанесенная на пересечении проспекта Стачки и улицы Малиновского.
- Как так?, - поинтересовались автомобилисты.
Как оказалось, это был эксперимент, потому линии разметки наносились обычной, а не износостойкой краской.
- В настоящее время с учетом увеличения интенсивности движения, продолжается мониторинг движения транспортных средств на данном перекрестке, - пояснили в ведомстве. - Органом местного самоуправления решается вопрос о восстановлении разметки либо отсутствии такой необходимости.
Напомним, ранее начальник донской автоинспекции сообщил сколько было составлено протоколов за нарушения на "вафельной" разметке.