2018-09-03T17:05:30+03:00
Общество

На пересечении Стачки и Малиновского могут отменить «вафельную» разметку

Администрация города должна дать окончательный ответ
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Разметка появилась в середине июля. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".Разметка появилась в середине июля. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".
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Донская автоинспекция ответила на многочисленные сообщения, которые появились в социальных сетях. Водители обратили внимание, что практически исчезла «вафельная» разметка, нанесенная на пересечении проспекта Стачки и улицы Малиновского.

- Как так?, - поинтересовались автомобилисты.

Как оказалось, это был эксперимент, потому линии разметки наносились обычной, а не износостойкой краской.

- В настоящее время с учетом увеличения интенсивности движения, продолжается мониторинг движения транспортных средств на данном перекрестке, - пояснили в ведомстве. - Органом местного самоуправления решается вопрос о восстановлении разметки либо отсутствии такой необходимости.

Напомним, ранее начальник донской автоинспекции сообщил сколько было составлено протоколов за нарушения на "вафельной" разметке.

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