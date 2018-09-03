В Ростовской области новый руководитель регионального МЧС представлен личному составу
Им стал генерал-майор Вячеслава Бутко
В региональном МЧС новый руководительФото: ГУ МЧС России по РО
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В минувший понедельник, 3 сентября, состоялось официальное представление временно исполняющего обязанности начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслава Бутко.
- В ходе официальной части мероприятия, начальник ЮРЦ МЧС России Игорь Одер поздравил с назначением нового начальника территориального управления и пожелал успехов в службе, - сообщает служба спасения. - В свою очередь, Вячеслав Бутко заверил, что сделает все необходимое, чтобы оправдать оказанное доверие.
Напомним, чуть меньше года назад предыдущий руководитель Валерий Синьков ушел на повышение в Москву.