2018-09-03T17:13:28+03:00
Общество

В Ростовской области новый руководитель регионального МЧС представлен личному составу

Им стал генерал-майор Вячеслава Бутко
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В региональном МЧС новый руководительВ региональном МЧС новый руководительФото: ГУ МЧС России по РО
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В минувший понедельник, 3 сентября, состоялось официальное представление временно исполняющего обязанности начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслава Бутко.

- В ходе официальной части мероприятия, начальник ЮРЦ МЧС России Игорь Одер поздравил с назначением нового начальника территориального управления и пожелал успехов в службе, - сообщает служба спасения. - В свою очередь, Вячеслав Бутко заверил, что сделает все необходимое, чтобы оправдать оказанное доверие.

Напомним, чуть меньше года назад предыдущий руководитель Валерий Синьков ушел на повышение в Москву.

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