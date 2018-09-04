Ростов-на-Дону: троллейбусы вернутся на Большую Садовую 17 сентября

СЕГОДНЯ 08:04 2018-09-04T08:07:39+03:00

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Глава донского региона потребовал от властей Ростова восстановить троллейбусное сообщение в кратчайшие сроки и в полном объеме. Напомним, оно было приостановлено из-за ремонта и работы фестиваля болельщиков во время чемпионата мира по футболу. В ответ чиновники городской администрации пообещали, что троллейбусное движение по Большой Садовой возобновится уже 17 сентября – сразу после Дня города.

- До конца текущего года будет восстановлена контактная сеть, вернется маршрут "Поселок Пилотов – Железнодорожный вокзал", а в следующем году будет возобновлено направление № 7 "Центральный рынок – Сельмаш", - передает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Добавим, что у властей имеются серьезные планы по обновлению троллейбусного парка. До конца года на маршруты донской столицы выйдут 14 троллейбусов, переданных Ростову в безвозмездное пользование правительством Москвы. В 2019 году обновление подвижного состава должно быть продолжено. Прорабатывается вопрос о закупке 20 новых троллейбусов. Губернатор поручил подготовить план восстановления троллейбусной сети города (дорожную карту) в ближайшее время.

Также с 1 ноября в Ростове начнет работать новая маршрутная сеть общественного транспорта. Ее схема одобрена Минтрансом РФ. Разработчики новой сети обещают, что она сократит горожанам время в пути.