«Ростелеком» продемонстрировал ростовским застройщикам решения для «Умного города»

СЕГОДНЯ 10:27 2018-09-04T10:27:45+03:00

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«Ростелеком» рассказал представителям ростовских строительных компаний о внедрении цифровых решений в жизнь современного мегаполиса в рамках проекта «Умный город» и продемонстрировал их на практике. Презентация состоялась во время конференции «Приоритеты градостроительной политики: как запустить диалог стейкхолдеров», которую организовал деловой журнал «Эксперт Юг» 29 августа в Ростове-на-Дону. Организаторы собрали ключевых экспертов в сфере градостроительства и проанализировали перспективы и подходы к созданию умных городов. Национальный оператор связи также выступил IT-партнером события, обеспечив его участников высокоскоростным интернетом.

Спикеры «Ростелекома» рассказали о масштабной практике интеграции цифровых решений во все сферы жизни горожан: безопасность, управление городскими ресурсами, бытовыми услугами и социальной сферой. В частности, в Ростове-на-Дону в 2018 году установлена городская система видеонаблюдения «Безопасный город». Сотни видеокамер записывают, хранят, передают видео и оповещают о правонарушениях. Они способны определять количество людей и распознавать их биометрические характеристики.

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Александр Грибков: «Технологии позволяют управлять всей инфраструктурной и транспортной системой города. В нашем активе – порядка 1000 успешных проектов по каждому из направлений. Они не просто улучшают качество жизни, а имеют ощутимый финансовый эффект: на этом можно как экономить, так и зарабатывать. Наши решения предусмотрены как для городов и управляющих компаний, так и для конечных потребителей: «Видеонаблюдение», «Умный домофон», «Умное освещение», «Цифровой учет коммунальных ресурсов». Все эти технологии интегрируются в единую цифровую платформу «Умный город» и синергично повышают качество жизни горожан».

«Ростелеком» также продемонстрировал возможности современной видеоаналитики на примере участников конференции: статистику численности и половой принадлежности с моментальным построением графиков на экране, тепловую карту движения и активности посетителей на площадке, автоматическое распознавание лиц с указанием пола и возраста и многое другое. Все эти услуги обеспечивают качественно 545, имеют интуитивный интерфейс и управляются со смартфона.

Генеральный директор аналитического центра «Эксперт Юг» Владимир Козлов: «Сейчас активно обсуждается стратегия развития Ростова-на-Дону до 2035 года. И все мы понимаем, что вопрос развития современного города – во многом вопрос проникновения современных технологий в его работу. Один этот фактор решает несколько глобальных задач: увеличивает капитализацию территории, оптимизирует затраты на ее функционирование и повышает уровень качества жизни. «Ростелеком» - один из ключевых поставщиков таких технологий».

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