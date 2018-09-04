В Ростовской области задержали мужчину, в сумке которого было полкилограмма героина

СЕГОДНЯ 11:09 2018-09-04T11:11:24+03:00

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Полицейские Ростовской области сообщили о задержании 24-летнего жителя соседнего Краснодарского края. Он попался на крупной партии наркотиков.

- Была получена оперативная информацию о злоумышленнике, которому должны были передать сумку с наркотическим веществом, - рассказали в правоохранительных органах. - Мужчина был задержан в момент получения посылки.

В сумке среди вещей находилась коробка с двумя пакетами вещества неизвестного происхождения. А в карманах одежды молодого человека нашли еще четыре пакетика с расфасованным наркотиком.

- По результатам экспертизы было установлено, что изъятое – героин массой около полкилограмма, - пояснили в полиции.

Еще полкилограмма героина, кстати, нашли во время обыска в квартире, которую снимал мужчина. Не исключено, что он действовал не один, потому сейчас стражи порядка разыскивают его сообщников.