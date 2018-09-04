В Ростове-на-Дону до конца недели будут отключать свет

СЕГОДНЯ 11:12 2018-09-04T11:12:48+03:00

Электричества не будет в разных районах города. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Электричества не будет в разных районах города

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В Ростове-на-Дону в ближайшие дни планируются отключения электричества. Света не будет в домах, которые расположены в разных районах города. Отключения стартуют со вторника, 4 сентября, и продлятся до пятницы.

Известно, что все они - плановые, их цель не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света в Ростове-на-Дону

4-7 сентября с 09:00 до 17:00:

- ул. Вологодская 2-20; ул. Ленинаканская 21-47А, 20-44; ул. Амиряна; ул. Патканяна; ул.Севанская; пер. Дубовский.

5 сентября с 09:00 до 15:00:

- пер. Крыловской 14-34, 15, 27-33; ул. Петровская 3-13, 6-10; ул. Станиславского 101-119, 142-166.

5 сентября с 09:00 до 17:00:

- ул. 19-я линия 11-25, 14-34; ул. Мясникова 24-28, ул. 18-я улица 16-52, 23-55; ул. 19-я улица 1-153, 2-94; пер. Доломановский 137-171.

5-6 сентября с 09:00 до 17:00:

- пер. Бурный 1-23, 2-10; пер. Весёлый 7, 16-32; ул. Минераловодская 128; ул. Писательская 5-7, 8-12; пер. Подпольный 3-11; ул. Республиканская 97-157, 106-146; ул. Скачкова 25-33, 32-48.

6 сентября с 09:00 до 17:00:

- просп. Шолохова 190-210; ул. Коммунаров 69-83, 1-11; ул. Кабардинская 1-49, 2-28; ул. Горсоветская 52; пер. Шахтинский 1-17, 2-16; пер. Егорлыкский 1-21, 2-22; пер. Осетинский 1-17, 2-22; пер. Кавказский 12.

- ул. Зорге 4А, 4Б, 6, 6/1, 8/2; просп. Коммунистический 12/4, 20/1; просп. Стачки 201-205.

- ул. 18-я улица 16-52, 23-55; ул. 19-я улица 1-153, 2-94; пер. Доломановский 137-171.

6 сентября с 09:00 до 15:00:

- просп. Чехова 1-7, 2-18; ул. Седова 27-43; пер. Крыловской 1-7, 2-10; ул. Нефтегорская 1-17, 2-12; ул. Красных Зорь 1-11, 2-18.

6 сентября с 10:00 до 12:00:

- ул. 2-я Краснодарская 1-21; ул. Кулагина 2-24, 7А; ул. Международная 1-21, 12-30; ул. Плеханова 1-21, 24-66; ул. Ревкомовская 1-33, 2-30; ул. Свердловская 1-49, 4-24; просп. Стачки 55-75, 79/2.

7 сентября с 09:00 до 17:00:

- ул. 18-я улица 16-52, 23-55; ул. 19-я улица 1-153, 2-94; пер. Доломановский 137-171

7 сентября с 09:00 до 15:00:

- пер. Университетский 1-17, 2-16; ул. Азовская 1-21, 2-18; ул. Красных Зорь 15-33, 20-58

7 сентября с 09:00 до 16:00:

- ул. Зорге 8-12; просп. Стачки 199/1, 201-207.

*Плановые отключения света по данным Донэнерго.