2018-09-04T11:29:17+03:00
Общество

Нарушение санитарных норм нашли на Центральном рынке города Таганрога

Только за первые два летних месяца здесь зарегистрировано несколько сотен случаев острой кишечной инфекцией
Ольга ГОПАЛО
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На Центральном рынке города Таганрога нашли целый букет нарушений.На Центральном рынке города Таганрога нашли целый букет нарушений.Фото: Иван ВИСЛОВ
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На Центральном рынке города Таганрога нашли целый букет нарушений. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на прокуратуру. Там прошло совещание, посвященное вопросу соблюдение санитарных правил и норм на главном городском рынке.

Известно, что поводом для рассматривания торговых рядов под лупой послужили цифры. Только за два первых летних месяца, по данным Управления Роспотребнадзор, на родине Чехова и Раневской было зарегистрировано 210 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями. Все заболевшие уверяли: продукты они покупали на рынках города

Сообщается, что результатом проверки стал ряд нарушений – в частности, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние мясного, молочного и бакалейного павильонов, отсутствие договора на утилизацию негодного к употреблению мяса, изношенное состояние холодильного оборудования.

Известно, что проверки будут продолжаться вплоть до 26 сентября. Если нарушения не будут устранены, то по решению суда павильоны могут быть и закрыты.

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