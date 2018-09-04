Нарушение санитарных норм нашли на Центральном рынке города Таганрога
На Центральном рынке города Таганрога нашли целый букет нарушений. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на прокуратуру. Там прошло совещание, посвященное вопросу соблюдение санитарных правил и норм на главном городском рынке.
Известно, что поводом для рассматривания торговых рядов под лупой послужили цифры. Только за два первых летних месяца, по данным Управления Роспотребнадзор, на родине Чехова и Раневской было зарегистрировано 210 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями. Все заболевшие уверяли: продукты они покупали на рынках города
Сообщается, что результатом проверки стал ряд нарушений – в частности, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние мясного, молочного и бакалейного павильонов, отсутствие договора на утилизацию негодного к употреблению мяса, изношенное состояние холодильного оборудования.
Известно, что проверки будут продолжаться вплоть до 26 сентября. Если нарушения не будут устранены, то по решению суда павильоны могут быть и закрыты.