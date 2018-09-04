2018-09-04T11:39:09+03:00
Общество

Ростовчанин просит заменить подземные пешеходные переходы на наземные

Последние должны быть оформлены по последнему слову техники
Илья БОГОМОЛОВ
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Подземные переходы неудобны, считает автор инициативы. Фото Евгения Дьяченко с сайте "Активный ростовчанин".Подземные переходы неудобны, считает автор инициативы. Фото Евгения Дьяченко с сайте "Активный ростовчанин".
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На сайте "Активный ростовчанин" появилась инициатива, за замену подземных пешеходных переходов на наземные. Спуск под дорогу - дело опасное и неудобное, считает горожанин Евгений Дьяченко. Особенно, на Ворошиловском и Буденновском проспектах.

- Наземные переходы должны быть спроектированы по самому последнему слову техники, с островками безопасности, подсветкой, соответствующей разметкой и так далее. Чтобы максимально повысить безопасность пешеходов. А подземные переходы можно либо демонтировать, либо перепрофилировать, например, в музеи или под магазины и бутики, - пишет автор инциативы.

Документ только начал набирать голоса, однако "против" набирается больше, чем "за".

Напомним, ранее этот вопрос уже поднимался в обществе. Некоторые люди считают, что подземные переходы - это пережиток прошлого и в европейских городах их уже не строят.

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