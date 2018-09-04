2018-09-04T14:35:48+03:00
Происшествия

Убийство на свадьбе: в Каменске задержан подозреваемый в нападении на жениха и свидетеля

По факту убийства уже возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По факту убийства возбуждено уголовное делоПо факту убийства возбуждено уголовное дело
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Региональный следком сообщил о задержании подозреваемого в городе Каменск-Шахтинский, который с ножом напал на жениха и свидетеля.

- По данным следствия, поздним вечером 2 сентября на улице Героев пионеров в ходе возникшего конфликта двум местным жителям были причинены ножевые ранения, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области. - Впоследствии один из них скончался в больнице.

Пострадавшие - жених и свидетель. Молодые люди, отмечая второй день свадьбы, вышли на улицу, чтобы покурить, в это время проходил подозреваемый. Между ними произошел словесный конфликт, который закончился поножовщиной. Врачи не смогли спасти 26-летнего свидетеля, его друг - жених - находится в реанимации.

Как стало известно, подозреваемый ранее был судим, после задержания полностью признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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