2018-09-04T13:18:17+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону молодой девушке стало плохо в душном автобусе

Прохожие сумели оказать ей первую помощь до приезда медиков
ГОШЕВ Игорь
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От госпитализации пассажирка отказалась. Фото: ГОПАЛО ОльгаОт госпитализации пассажирка отказалась. Фото: ГОПАЛО Ольга
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Накануне, 3 сентября, в общественном транспорте Ростова-на-Дону произошло ЧП. Известно, что в переполненный автобус на конечной остановке села молодая девушка. Однако не успел транспорт тронуться, как ей стало плохо. Очевидцы говорят, что водитель якобы даже не встал со своего места. Пассажиры общественного транспорта уверяют, причина плохого самочувствия - душный салон и выключенный кондиционер.

Как стало известно «Комсомольской правде-Ростов» из собственных источников, вызов поступил около шести вечера. Медики сразу же выехали на место. Оказалось, что у ростовчанки произошел эпилептический припадок. Благо люди, находившиеся рядом с ней смогли быстро сориентироваться и оказать первую помощь. Медики осмотрели пострадавшую, но от госпитализации она отказалась. Врачи добавили, что причиной могла стать не только духота, эпилептический припадок мог случиться где и когда угодно.

Как говорят в Департаменте транспорта, о случаях, когда водитель ведет себя неадекватно, не включает кондиционер или остается равнодушным, можно сообщать им на горячую линию. Для этого надо запомнить номер автобуса, время и место посадки, а также госномер транспортного средства. После этого разбираться в инциденте будут уже сами чиновники. За нарушение могут не только вынести дисциплинарную ответственность, но и наказать рублем.

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