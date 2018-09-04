Новостройки Ростова-на-Дону и Батайска: купить по ценам застройщика
Прежде, чем купить квартиру в новостройке, нужно выбрать не только жилой комплекс, но и увидеть его, побеседовать с застройщиком. Ведь красивые картинки проектов иногда значительно отличаются от реальности. Но, что делать, если на это практически нет времени? Выход есть. За один день можно посмотреть 6-7 объектов.
Социальный проект "Тур по новостройкам" с "Комсомольской правдой" поможет вам в этом
23 сентября в воскресенье вас ждет экскурсия по новым жилым комплексам Ростова и Батайска, консультации с ведущими застройщиками и банками. А также возможность лично оценить ваше будущее жилье - стадию строительства, планировку, качество отделки.
Новостройки Ростова и Батайска открывают свои двери для будущих жильцов. На правах рекламыФото: Юлия ЛАНДЫШ
Записаться на "Тур по новостройкам с Комсомолкой" можно по телефону редакции в Ростове-на-Дону (863) 291-05-00 по будням с 9 до 18.
Участие в туре бесплатное!
ВНИМАНИЕ!!! Регистрация проводится до 21 сентября.
Количество мест ограничено!