Новостройки Ростова-на-Дону и Батайска: купить по ценам застройщика

СЕГОДНЯ 14:16 2018-09-04T14:16:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Прежде, чем купить квартиру в новостройке, нужно выбрать не только жилой комплекс, но и увидеть его, побеседовать с застройщиком. Ведь красивые картинки проектов иногда значительно отличаются от реальности. Но, что делать, если на это практически нет времени? Выход есть. За один день можно посмотреть 6-7 объектов.

Социальный проект "Тур по новостройкам" с "Комсомольской правдой" поможет вам в этом

23 сентября в воскресенье вас ждет экскурсия по новым жилым комплексам Ростова и Батайска, консультации с ведущими застройщиками и банками. А также возможность лично оценить ваше будущее жилье - стадию строительства, планировку, качество отделки.

Новостройки Ростова и Батайска открывают свои двери для будущих жильцов. На правах рекламыФото: Юлия ЛАНДЫШ

Записаться на "Тур по новостройкам с Комсомолкой" можно по телефону редакции в Ростове-на-Дону (863) 291-05-00 по будням с 9 до 18.

Участие в туре бесплатное!

ВНИМАНИЕ!!! Регистрация проводится до 21 сентября.

Количество мест ограничено!