В Ростове-на-Дону только треть горожан пользуется "безналом" в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 15:06 2018-09-04T15:08:36+03:00

Власти негодуют, что система безналичной оплаты до сих пор введена не везде

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Сегодня в Ростове только 30% пассажиров общественного транспорта оплачивают проезд по безналичному расчету, из них 20% платят банковской картой. Такие данные опубликованы на сайте донского правительства после профильного совещания во главе с губернатором.

- Внедрение проекта безналичной оплаты позволит ликвидировать "серые схемы", обеспечит прозрачность системы оплаты в общественном транспорте, сделает эффективнее деятельность транспортных предприятий и позволит экономить бюджетные средства при строгом учете льготных категорий граждан, - передает пресс-служба главы региона.

Новая схема оплаты работает в Ростове с 2016 года, но до сих пор не внедрена в полном объеме: только треть от общего потока пассажиров платят за проезд картой. Агентство развития платежных систем, которое вводит "безнал" в городе, сообщает, что повсеместному внедрению системы мешают несколько причин: отсутствие учета пассажиропотока в маршрутках, применение дифференцированного тарифа только в автобусах и умышленная порча валидаторов.

Губернатор Ростовской области заявил, что не удовлетворен скоростью внедрения безналичной платежной системы и считает необходимым активизировать работу по реализации проекта. Также он поручил проработать возможность внедрения "безнала" в городах, входящих в ростовскую агломерацию.