В Ростове-на-Дону только треть горожан пользуется "безналом" в общественном транспорте
Сегодня в Ростове только 30% пассажиров общественного транспорта оплачивают проезд по безналичному расчету, из них 20% платят банковской картой. Такие данные опубликованы на сайте донского правительства после профильного совещания во главе с губернатором.
- Внедрение проекта безналичной оплаты позволит ликвидировать "серые схемы", обеспечит прозрачность системы оплаты в общественном транспорте, сделает эффективнее деятельность транспортных предприятий и позволит экономить бюджетные средства при строгом учете льготных категорий граждан, - передает пресс-служба главы региона.
Новая схема оплаты работает в Ростове с 2016 года, но до сих пор не внедрена в полном объеме: только треть от общего потока пассажиров платят за проезд картой. Агентство развития платежных систем, которое вводит "безнал" в городе, сообщает, что повсеместному внедрению системы мешают несколько причин: отсутствие учета пассажиропотока в маршрутках, применение дифференцированного тарифа только в автобусах и умышленная порча валидаторов.
Губернатор Ростовской области заявил, что не удовлетворен скоростью внедрения безналичной платежной системы и считает необходимым активизировать работу по реализации проекта. Также он поручил проработать возможность внедрения "безнала" в городах, входящих в ростовскую агломерацию.