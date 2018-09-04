2018-09-04T15:23:50+03:00
Общество

За рубль с ошибкой ростовчанин требует 1,5 миллиона

В Ростове-на-Дону на продажу выставили редкую монету
Илья БОГОМОЛОВ
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Продаваемая монета с ошибкой. Фото с сайта "Юла".Продаваемая монета с ошибкой. Фото с сайта "Юла".
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Любитель антиквариата из Ростова-на-Дону Сергей Г. продает на сайте бесплатных объявлений старинную монету в один рубль. Денежка была изготовлена в 1854 году, но сейчас, по мнению продавца, стоит 1,5 миллиона рублей - прямо как дорогая иномарка. Причем, главная ценность лота оказалась в ошибке, которую создатели допустили при чеканке.

- Редчайшая ошибка - "зоАотника" вместо "золотника". До 2010 года рублевая монета с таким аверсом была неизвестна и не описана. Впервые опубликована в журнале "Антиквариат" № 9, представлена именно эта монета, - описывает свой товар продавец. - Она отчеканена более полутора века назад и все это время оставалась вне поля зрения нумизматов, ученых и коллекционеров, имеет чрезвычайную степень редкости. Достоверно известно о существовании пяти таких монет. Монета музейного уровня.

Сергей гарантирует подлинность монеты, однако срок его объявления уже истекает, а покупать старинную деньгу пока никто не торопится. На днях "Комсомолка" писала о том, что в Батайске продают копейку за 5 миллионов рублей.

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