О тенденциях и перспективах ипотечного кредитования расскажут эксперты в пресс-центре "Комсомольской правды" в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 11:10 2018-09-05T11:33:26+03:00

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• Новые игроки или снижение ставок? Как изменится рынок недвижимости?

• Банковское сопровождение специального счета застройщика в рамках 214-ФЗ. Как нововведения скажутся на объемах выдаваемой ипотеки и стоимости квадратного метра в новостройках? Как работает механизм счетов эскроу?

• Военная ипотека: ключевые тренды, новые ипотечные продукты для военнослужащих.

Круглый стол, посвящённый ипотечному кредитованию и банковскому сопровождению жилищного строительства состоится 6 сентября в 11:00 в пресс-центре "Комсомольской правды-Ростов-на-Дону" по адресу ул. Варфоломеева, 259, 7 этаж.

Участники встречи: Банк «Открытие»: Управляющий филиалом «Южный» банка «Открытие»Игорь Нестеров; Органы государственной власти и подведомственные учреждения: Руководитель Ростовского-на-Дону филиала ФГКУ «Росвоенипотека» Антон Гефеле; Строительные компании и риэлтерские агентства.