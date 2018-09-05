О тенденциях и перспективах ипотечного кредитования расскажут эксперты в пресс-центре "Комсомольской правды" в Ростове-на-Дону
• Новые игроки или снижение ставок? Как изменится рынок недвижимости?
• Банковское сопровождение специального счета застройщика в рамках 214-ФЗ. Как нововведения скажутся на объемах выдаваемой ипотеки и стоимости квадратного метра в новостройках? Как работает механизм счетов эскроу?
• Военная ипотека: ключевые тренды, новые ипотечные продукты для военнослужащих.
Круглый стол, посвящённый ипотечному кредитованию и банковскому сопровождению жилищного строительства состоится 6 сентября в 11:00 в пресс-центре "Комсомольской правды-Ростов-на-Дону" по адресу ул. Варфоломеева, 259, 7 этаж.
Участники встречи: Банк «Открытие»: Управляющий филиалом «Южный» банка «Открытие»Игорь Нестеров; Органы государственной власти и подведомственные учреждения: Руководитель Ростовского-на-Дону филиала ФГКУ «Росвоенипотека» Антон Гефеле; Строительные компании и риэлтерские агентства.