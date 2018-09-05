В центре Ростова-на-Дону полицейские освободили 22 парковки

СЕГОДНЯ 13:10 2018-09-05T13:10:29+03:00

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Ростовские полицейские продолжают убирать незаконные парковочные ограждения. Инспекторы ГИБДД провели рейд, в ходе которого выявили 22 факта установки подобных объектов. Все эти конструкции стражи порядка демонтировали и забрали.

- С увеличением количества транспорта в городе, гражданам становится сложно припарковаться из-за недостатка парковочных мест. Каждый автолюбитель сталкивается с данной проблемой. Ситуацию усугубляют самодельные конструкции в виде конусов, столбиков с табличками, цепочками с замками и другими приспособлениями, - рассказали сотрудники полиции. - С целью ликвидации подобных несанкционированных парковок, граждан, самовольно установивших данные конструкции, ждет наказание.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за оставление на дороге предметов, создающих помехи для движения предусмотрен штраф в размере от 5 до 300 тысяч рублей. Полиция обещает проводить демонтаж незаконных ограждений регулярно, пока граждане не перестанут захватывать парковочные места.