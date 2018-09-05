В Новочеркасске поезд «Адлер-Тольятти» сбил военнослужащего насмерть
В Ростовской области произошло ЧП с участием пассажирского поезда. Как рассказали в Южном следственном управлении на транспорте, инцидент произошел в ночь на 5 сентября на станции "Локомотивстрой", расположенной в черте города Новочеркасска.
По предварительным данным, 24-летний мужчина хотел перебежать железнодорожное полотно в неустановленном месте прямо перед проходящим поездом «Адлер-Тольятти». Несмотря на то, что машинист незамедлительно применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. от полученных травм военнослужащий скончался на месте случившегося.
- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены машинисты поезда, назначена судебно-медицинская экспертиза, - добавили в ведомстве. - Проводятся проверочные мероприятия, цель которых установить все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято решение о решении или отказе возбуждения уголовного дела.