В Новочеркасске поезд «Адлер-Тольятти» сбил военнослужащего насмерть

СЕГОДНЯ 13:21 2018-09-05T13:21:44+03:00

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В Ростовской области произошло ЧП с участием пассажирского поезда. Как рассказали в Южном следственном управлении на транспорте, инцидент произошел в ночь на 5 сентября на станции "Локомотивстрой", расположенной в черте города Новочеркасска.

По предварительным данным, 24-летний мужчина хотел перебежать железнодорожное полотно в неустановленном месте прямо перед проходящим поездом «Адлер-Тольятти». Несмотря на то, что машинист незамедлительно применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. от полученных травм военнослужащий скончался на месте случившегося.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены машинисты поезда, назначена судебно-медицинская экспертиза, - добавили в ведомстве. - Проводятся проверочные мероприятия, цель которых установить все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято решение о решении или отказе возбуждения уголовного дела.