В Ростове-на-Дону просят реконструировать набережную на Северном

СЕГОДНЯ 13:32 2018-09-05T13:32:08+03:00

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Жители Ростова-на-Дону просят реконструировать набережную, что в Северном жилом массиве. С такой инициативой к городским властям обратилась Наталия Митина. И ее идею поддержали уже несколько десятков человек.

- Прошу вас рассмотреть вопрос о реконструкции набережной парка «Дружба» вдоль реки Темерник на улице Капустина, - написала она на городском сервисе «Активный ростовчанин». - Часть парка новая, со светом, дорогами, пляжем, а половина - бездорожье, старые лестницы, ни одного фонаря и камыши. Нужно что-то с этим решать, а не закрывать глаза. К тому же в парке нет ни одной детской площадки! Вместо того, чтобы возводить никому не нужный новый сквер посреди пустыря вдоль Капустина), лучше доделайте набережную! Хочется чувствовать себя в безопасности, гуляя здесь с ребенком.

Ростовчанка верит, что ее поддержат сотни жителей Северного.

КОНКРЕТНО

Поддержать инициативу можно здесь (перейти..)