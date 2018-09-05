Мэрия Ростова-на-Дону оспорила решение Арбитража об отказе выселять рынок «Темерник»

СЕГОДНЯ 13:55 2018-09-05T13:55:05+03:00

Договор об аренде участка под рынком заключен аж на 49 лет. Фото: Яндекс.Карты.

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Департамент имущественно-земельных отношений южной столицы обжаловал в вышестоящей инстанции решение Арбитражного суда Ростовской области, отказавшего ему ранее в иске о расторжении договора аренды земли, занимаемого рынком «Темерник».

Мэрия настаивает, таким образом, что арендатор не выполнил условия по застройке территории рынка капитальными строениями, хотя должен был сделать это до конца 2017 года — в соответствии с соглашением, подписанным между городом и управляющей рынком организацией еще в 2000-м — на 49 лет вперед. И потребовала, соответственно, освободить участок в 1,6 гектара в течение десяти суток.

Между тем, оппоненты городским властей настаивают, что на самом деле предоставляли в ДИЗО проект застройки, однако тот не был утвержден.

Как бы то ни было, ранее суд отказал мэрии в иске. И теперь это решение оспорено.