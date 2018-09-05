Цена за литр бензина в Ростове-на-Дону выросла с начала года почти на 4 рубля

СЕГОДНЯ 13:56 2018-09-05T13:56:38+03:00

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С начала текущего года, как сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном управлении Росстата, средняя цена на автомобильный бензин в южной столицы выросла на 3,7 рубля: в январе было 42,8 рубля в сентябре стало уже 46,5 рубля за литр.

Средняя стоимость АИ-92 сегодня в южной столице составляет 42,77 рубля за литр (наиболее дешевая цена в Волгограде — 41,5 руб., самая дорогая в Майкопе — 43,04 руб.), АИ-95 — 46,1 рубля за литр (выгоднее всего заправляться им в Элисте — 45 руб., расточительно — в Майкопе — 46,66 руб.), АИ-98 — 50,47 рубля за литр (дешевле всего в Астрахани — 48,66 руб., дороже в Майкопе — 52,55 руб.), дизельное топливо — 43,72 рубля за литр (в Элисте придется отдать за него меньше других — 43,08 руб., а в Волгограде — больше, 43,94 руб.).

Добавим, что, как ранее информировал Росстат, в целом по РФ за первые пять месяцев текущего года цены на бензин выросли в среднем на 7,3 процента, а пик пришелся на апрель-май.