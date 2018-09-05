В Ростове-на-Дону транспортную карту можно купить у водителя автобуса

СЕГОДНЯ 14:51 2018-09-05T14:54:20+03:00

Правда, пока только на двух маршрутах

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Агентство развития платежных систем, что курирует безналичную оплату общественного транспорта в Ростове, сообщило о том, что с сегодняшнего дня, 5 сентября, транспортную карту можно будет приобрести у водителей автобусов. Речь, правда, идет только о маршрутах № 94 и 96.

У водителя пассажиры смогут купить карты номиналом – 100, 200 и 500 рублей. Так как стоимость самой карты 80 рублей, то на балансе будет, соотвественно, 20, 120 и 420 рублей. То есть можно сразу, зайдя в автобус, пользоваться главным преимуществом "безнала" - скидкой в 4 рубля от стоимости проезда.

Напомним, недавно донское правительство опубликовало данные, что в Ростове только 30% пассажиров общественного транспорта оплачивают проезд по безналичному расчету, из них 20% платят банковской картой. Губернатор области заявил, что не удовлетворен скоростью внедрения безналичной платежной системы и считает необходимым активизировать работу по реализации данного проекта.