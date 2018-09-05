Четыре человека пострадали в лобовом столкновении на трассе "Ростов - Таганрог"

СЕГОДНЯ 15:18 2018-09-05T15:19:18+03:00

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Сегодня утром, 5 сентября, на трассе "Ростов - Таганрог" произошло ДТП. Как рассказали очевидцы в социальной сети, около 10 часов лоб в лоб столкнулись Honda Civic и ВАЗ-2110, образовалась пробка.

По предварительной инофрмации сотрудников ГИБДД, 22-летний водитель "десятки" вылетел на встречную полосу и допустил столкновение с иномаркой. В результате аварии травмы получили водитель и пассажирка "ВАЗа" и еще две женщины в автомобиле Honda 20 и 54 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу. По факту ДТП полицейские проводят проверку.