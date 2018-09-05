СЕГОДНЯ 15:46 2018-09-05T15:46:36+03:00

Выясняем, что ждет гостей во время фестиваля науки в ДГТУ «Включай ЭКОлогику!» 7-8 сентября 2018 в Ростове-на-Дону

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Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику!» в ДГТУ 7-8 сентября 2018 в Ростове-на-Дону: интерактивные площадки, познавательные шоу, научно-популярные лекции. На два дня опорный вуз станет городом науки. Весь день 7 сентября на площади Гагарина будут выступать творческие коллективы. Для самых маленьких участников - интерактивная площадка возле 8-го корпуса с батутами, аниматорами, роботами и представлениями кукольного театра. В легкоатлетическом манеже - фестиваль ГТО, где по желанию можно сдать нормативы. А перед главным корпусом развернется шоу Театра удивительной науки.

Гвоздем программы станет III Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику!», где соберутся свыше 80 организаций Юга России. Гостей познакомят с музеями и образовательными учреждениями не только Ростовской, но также Астраханской области и Краснодарского края. Здесь же пройдут лектории, в том числе посвященные блокчейну, искусственному интеллекту, экологии и добровольчеству, тренинги «Управленческие поединки» на английском и русском языках, «Родительский форум», а также встреча с космонавтом-испытателем Сергеем Ревиным.

КСТАТИ

Гости фестиваля смогут стать участниками проектов «Регионального комплекса для одаренных детей и молодежи Ростовской области»: Детский университет, Академия абитуриентов, Центр развития одаренных детей «МаксиУМ», Родительский университет и Академия третьего возраста.

КОНКРЕТНО

Фестиваль будет проходить 7-8 сентября с 10:00 до 17:00.

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1. Тел. 8 (863) 273-86-05,

Сайт: festival-ecologic.ru.

Вход на фестиваль свободный, участие во всех мероприятиях бесплатное.