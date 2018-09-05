2018-09-05T16:12:14+03:00
Общество

Из Ростова-на-Дону теперь можно улететь в Китай

Рейсы будут курсировать по понедельникам с 22 сентября
Ольга ГОПАЛО
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Рейсы будут курсировать по понедельникам с 22 сентября. Фото: пресс-служба Аэропорты регионов.Рейсы будут курсировать по понедельникам с 22 сентября. Фото: пресс-служба Аэропорты регионов.
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У ростовчан теперь будет возможность слетать в Китай прямо из авиагавани донской столицы. Сообщается, что самолеты начнут летать из аэропорта «Платов» в город Хайкоу и обратно регулярно, начиная с 22 сентября,еженедельно по понедельникам на самолетах Boeing 772.

Кроме того, появятся еще и другие направления. Рейсы будут выполнять сразу три авиакомпании. В частности, с 6 сентября в Волгоград, с 13 сентября - в Нижнекамск, в минеральные Воды и Грозный - с 16 и 18 сентября. Помимо этого в Воронеж и Астрахань можно будет летать с 17 сентября, а с 21 сентября еще и в Ставрополь.

Как пояснили в пресс-службе аэропорта, с учетом ввода новых прямых рейсов в сентябре, общее число направлений вырастет практически вдвое. Всего будет 38 маршрутов. Львиная доля по России - 23 маршрута, за рубеж и страны СНГ – 11 и 4 соответственно.

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