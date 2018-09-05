«Ростелеком» приглашает на день города Таганрога
7 сентября «Ростелеком» выступит партнером праздничных мероприятий, приуроченных ко дню города Таганрога. Главным подарком горожанам станет бесплатный Wi-Fi на двух основных площадках праздника – в парке им. М. Горького и на Пушкинской набережной. Для всех гостей будут работать фирменные фотозоны «Ростелекома».
В парке им. М. Горького каждый желающий сможет поучаствовать в кибетурнире по FIFA и UFC, а также сыграть в любимую музыкальную игру Just Dance.
Здесь же состоится конкурс на лучшее 3D-фото с хештегом #РостелекомTGN, победители которого получат главные призы от организатора: камеру видеонаблюдения и умные часы с приложением «Где мои дети», которые позволяют контролировать местонахождение ребенка.
Специалисты компании расскажут, как пользоваться каждым из сервисов и помогут горожанам узнать о новых акциях, выгодных тарифах, скидках и подключить услуги оператора.
Площадки «Ростелекома» будут работать 7 сентября с 17:00 до 21:00 по адресам:
- ул. Петровская, 104 (Парк им. Горького)
- Пушкинская набережная.
Управляемый Wi-Fi на крупных городских событиях – визитная карточка «Ростелекома». Эта услуга не просто делает праздник современным, но позволяет проявить заботу о гостях и масштабировать их впечатления.
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