В Таганроге на три месяца перекрыли одну из улиц

СЕГОДНЯ 09:58 2018-09-06T10:42:49+03:00

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В Таганроге из-за ремонта коллектора на долгий срок перекрыты несколько улицы. Как сообщает администрация города, с 1 сентября по 1 декабря прекращено движение всех транспортных средств по улице Ейской на участке от 23-го Переулка до Большого Проспекта.

Также 8 сентября в связи с проведением благотворительного забега с 6 до 13 часов будет прекращено движение по улицам Петровской и Греческой - на участках между переулками Антона Глушко и Добролюбовского. Из-за этого в объезд поедут следующие автобусы:

№ 17 ‒ от переулка Гоголевского по улице Фрунзе до переулка Итальянского, так же и в обратном направлении;

№ 2, 19, 30, 60 – от переулка Гоголевского по улице Александровской, переулку Итальянскому, улице Чехова, улице Шевченко, так же и в обратном направлении;

№ 3, 6, 15, 56, 74 – от улицы Дзержинского по улице Петровской, переулку Гоголевскому, улице Александровской, переулку Итальянскому, улице Чехова, улице Шевченко, так же и в обратном направлении.