В Ростовской области будут судить мать, которая избивала и не кормила 11-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 10:05 2018-09-06T10:06:12+03:00

Женщину уже лишили родительских прав,теперь она может сесть на три года

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В Ростовской области будут судить мать, которая жестоко относилась к своему ребенку. Страшный случай произошел в городе Каменске-Шахтинском. Известно, что женщине 43-года, она злоупотребляла алкоголем и вела асоциальный образ жизни.

Как рассказали в областной прокуратуре, мать не заботилась о чистоте в доме и часто унижала ребенка. Дошло до того, что 9 июля этого года она жестоко избила мальчика, после чего он попал в больницу.

Кроме того, выяснилось, что ребенок частенько оставался без еды. Сообщается, что горе-мать уже лишили родительских прав. Ее сын находится в специализированном реабилитационном центре для несовершеннолетних.

В отношении родительницы возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, до трех лет лишения свободы. Однако можно отделаться и штрафом в размере ста тысяч рублей.