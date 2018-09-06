В Ростове-на-Дону возбудили пять уголовных дел против лже-пенсионеров, которые незаконно получили полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:16 2018-09-06T10:16:10+03:00

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В Ростов-на-Дону сразу пять человек попались на том, что незаконно получали пенсии. Об этом рассказали в прокуратуре Ростовской области. Известно что все они ростовчане, более того - инцидент произошел в Ворошиловском районе города.

Как рассказали в надзорном ведомстве, незаконные пенсии они получали по поддельным документам. В итоге, общая сумма ущерба, причиненная Пенсионному фонду, составила полмиллиона рублей. В отношении ушлых ростовчан были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество при получении выплат». После чего дела были переданы в суд. Сообщается, что все легкие деньги, полученные в обход закона, лже-пенсионеры вернули.

К слову, согласно законодательству, за такие махинации предусмотрен арест на четыре месяца, а также штраф до 120 тысяч рублей. Кроме того, могут назначить еще и исправительные работы на срок до 360 часов.