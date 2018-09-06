2018-09-06T10:24:25+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Металлургической запретят остановку транспорта

Новшество вступит в силу с 29 сентября
Ольга ГОПАЛО
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Останавливаться транспорту не дадут с 29 сентября. Фото: АРТЕМОВА Оксана.Останавливаться транспорту не дадут с 29 сентября. Фото: АРТЕМОВА Оксана.
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Жителям одной из улиц Западного жилого массива в городе Ростове-на-Дону, стоит взять эту информацию на заметку. Как сообщает Департамент транспорта донской столицы, остановку любого транспорта — маршруток, автомобилей и пр., хотят запретить на улице Металлургическая. Правда, речь идет не обо всем направлении, а только о том участке, что находится у дома под номером 102/2. В ведомстве добавили, что это левая полоса движения в прямом и обратном направлении.

Чиновники рассказали, что причина нововведения - увеличения пропускной способности улично-дорожной сети. Правда, действовать изменение начнет только ближе к концу месяца — с 29 сентября 2018 года.

Напомним, в Ростове-на-Дону на полмесяца перекроют часть ул. Малиновского. Кроме того, на четыре месяца запретят движение пешеходов по тротуару на пр. Соколова, 86.

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