Шикарная бричка: рэпер Баста приобрел автомобиль Rolls-Royce
Рэпер Баста похвастался в Instagram новой машиной. На этот раз он приобрел черный двухдверный Rolls-Royce. Цена на такую иномарку люкс-класса превышает 10 миллионов рублей. Подписчики артиста настолько восхитились автомобилем, что даже хейтеры не стали писать гневных комментариев. Поклонники поздравляют известного ростовчанина с приобретением и пишут, что он исполнил детскую мечту всех гангстеров. Некоторые советуют поскрее поменять диски.
- Мой новый друг, - написал Баста.
На что подписчики отвечают:
- Хороший такой друг.
- Потрясающий и надежный. Под стать хозяину.
- Красавец, в стиле мафии.
- Шикарная бричка.
- Хороший понт дороже денег!
- Статус позволяет, так что вряд ли это понт.
Многие интересуются: а что теперь будет с Cadillac Escalade, которым рэпер хвастался в 2015 году?