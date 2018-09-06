2018-09-06T10:36:44+03:00
Авто

Шикарная бричка: рэпер Баста приобрел автомобиль Rolls-Royce

Известного ростовчанина поздравляют с покупкой мафиозной машины
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото новой машины Басты из Instagram @bastaakanogganoФото новой машины Басты из Instagram @bastaakanoggano
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Рэпер Баста похвастался в Instagram новой машиной. На этот раз он приобрел черный двухдверный Rolls-Royce. Цена на такую иномарку люкс-класса превышает 10 миллионов рублей. Подписчики артиста настолько восхитились автомобилем, что даже хейтеры не стали писать гневных комментариев. Поклонники поздравляют известного ростовчанина с приобретением и пишут, что он исполнил детскую мечту всех гангстеров. Некоторые советуют поскрее поменять диски.

- Мой новый друг, - написал Баста.

На что подписчики отвечают:

- Хороший такой друг.

- Потрясающий и надежный. Под стать хозяину.

- Красавец, в стиле мафии.

- Шикарная бричка.

- Хороший понт дороже денег!

- Статус позволяет, так что вряд ли это понт.

Многие интересуются: а что теперь будет с Cadillac Escalade, которым рэпер хвастался в 2015 году?

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