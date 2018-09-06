2018-09-06T10:44:42+03:00
Общество

В Ростовской области таможенники задержали автомобиль, начиненный медью

Злоумышленник спрятал десятки килограммов цветного металла под обшивку
Ольга ГОПАЛО
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Медь водитель спрятал ненадежно. Фото: Южное таможенное управление.Медь водитель спрятал ненадежно. Фото: Южное таможенное управление.
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В Ростовской области внимание таможенников привлек автомобиль, который пытался въехать на территорию России. За рулем «девятки» находился уроженец Украины. Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Куйбышево» Таганрогской таможни.

Известно, что машина проследовала на досмотровый комплекс, там-то и выяснилось — под обшивкой авто есть что-то подозрительное. По словам начальника таможенного поста Сергея Чистякова, при демонтаже передней приборной панели автомобиля в районе перчаточного ящика таможенники обнаружили мотки из отрезков металлической проволоки длиной от 20 до 40 сантиметров. Металл имел характерный для меди цвет. Общий вес обнаруженного металлического лома составил 47,8 килограмма.

В настоящее время металлический лом изъят, а его проба направлена в экспертно-криминалистическую службу. Проводится административное расследование.

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