2018-09-06T11:09:27+03:00
Общество

«Все видно»: Звезда Playboy Мария Лиман показала грудь

Поклонники не перестают восхищаться сексуальными нарядами модели
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники не перестают восхищаться сексуальными нарядами модели. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Поклонники не перестают восхищаться сексуальными нарядами модели. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону вновь взбудоражила поклонников. На этот раз модель опубликовала в своем Инстагарм фотографию в белоснежном боди, через которое легко просматриваются прелести красавицы. В таком образе знойная брюнетка пожелала всем спокойной ночи. Но какой уж тут сон! На Лиман поспались комментарии от разгоряченных фанатов.

- Волшебно. И как тут спать? - написал один из них.

- Не перестаю тобой восхищаться! - признался красавице другой.

Однако некоторые пожелали, чтобы модель была более откровенна со своими подписчиками.

- Почему снизу не просвечивает, а сверху да? - задали ей такой вопрос.

liman_marialiman_maria
Мария Лиман
13250 отметок «Нравится»164 комментариевInstagram

Однако были и такие, которым уже наскучили однообразные фотоснимки.

- Почему не выкладываешь обычные повседневные фото ? Это ж куда интереснее было бы, - внес предложение один из фанатов.

А один из подписчиков сообщил о том, что собирается отписаться от странички красотки, так как контент, по его словам, один и тот же. Хотя не исключено что отток фаната связан с тайным замужеством красавицы, в начала этого года девушка связала себя узами Гименея. Правда, торжественную церемонию по такому случаю пока перенесли.

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